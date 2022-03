Les films à l’affiche à Chirongui

Le cinéma a repris au Pôle culturel de Chirongui, avec des projections éclectiques et en laissant sa scène ouverte pour du spectacle vivant.

Ci-dessus, les séances cinéma tout public au Cinéma du Pôle Culturel de Chirongui programmées pour la semaine du 14 Mars au 27 Mars. A l’affiche, Hopper, Zaï zaï zaï zaï, The Batman, Un autre monde, E.T., Maison de retraite et Murder party.

Vous pouvez retrouvez le programme des semaines sur :

– la page Facebook : “Pôle Culturel de Chirongui” ou directement sur place au Pôle Culturel de Chirongui.

Information : Vous pouvez prendre vos places directement en ligne, voici le lien direct de la billetterie en ligne : https://www.ticketingcine. fr/index.php?lang=fr&nc=1178

ou venir les acheter et les retirer sur place au Pôle Culturel.