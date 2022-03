« Trésors de l’Oralité » : une ouverture à la littérature orale mahoraise pour la jeunesse

C’était pour la journée de la femme, l’événement a été noyé par de nombreux éloges et conférences le 8 mars dernier. Pourtant, votre oreille l’a déjà entendu plusieurs fois sur les radios locales : Tsika (j’étais) et Amani (paix) de la chanteuse Zily, ont été vus plus d'un million de fois sur YouTube ! Ils restent dans la tête bien après l’écoute, c’est de bon augure.