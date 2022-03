Santé mentale : les enfants plus touchés qu’auparavant

Le nouveau point épidémiologique de santé mentale de Santé Publique France fait état d’une baisse de l’activité aux urgences pour motifs psychologiques pendant l’épidémie Covid, sauf chez les plus jeunes.

A Mayotte, le nombre annuel de passages aux urgences pour troubles psychologiques de l’adulte était en augmentation constante entre 2018 et 2020 avant d’observer une baisse en 2021. Au total, 660 passages ont été rapportés en 2021 contre une moyenne annuelle de 783 passages entre 2018 et 2020 soit 15,7% de passages en moins en 2021 par rapport à la moyenne des années précédentes. On recensait 102 passages aux urgences pour troubles psychologiques chez les adultes pour les deux premiers mois de l’année 2022, soit légèrement plus qu’à la même période l’année précédente (94 passages). Le taux d’activité était de 34 pour 1000 passages contre 28 en 2021 (Voir diagramme ci-contre).

Chez les enfants, si l’activité reste modérée, on observe une forte augmentation des troubles psychologiques en janvier-février 2022 par rapport à l’année précédente sur la même période : 17 passages aux urgences contre 10 en 2021 soit une augmentation de 70%. Le taux d’activité en janvier-février 2022 était de 6,2 passages pour 1000 chez les enfants contre 4,4 pour 1000 en 2021.

Pas d’analyse à côté de ces chiffres, mais nous pouvons formuler deux hypothèses qui peuvent se cumuler : l’épidémie et son confinement peuvent les avoir ébranlés, mais aussi, c’est peut-être le fruit d’un meilleur diagnostic de leurs souffrances, notamment lors des campagnes menées en 2021.

La part d’activité pour gestes suicidaires la plus faible a été observée pour les mois de mai-juin 2021 avec 0,9 passages pour gestes suicidaires pour 1000 passages chez les 11 ans ou plus alors que ce taux était compris entre 2,5 et 3 p.1000 sur les autres périodes de l’année.

En 2021, les 18-24 ans représentaient la classe d’âges avec le plus de passages aux urgences pour geste suicidaire (plus d’un tiers de l’ensemble des gestes suicidaires vus aux urgences) et pour troubles anxieux (27% des passages).

Parmi les passages pour geste suicidaires et pour troubles anxieux en 2021, les enfants représentaient un nombre non négligeable avec près d’un quart des passages pour gestes suicidaires et 10% des passages pour troubles anxieux.