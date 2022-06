Interception d’un bateau surchargé de migrants malgaches

Les migrants prennent de plus en plus de risque pour arriver à Mayotte. En témoigne cette interception arrivant des côtes malgaches, 4 fois plus éloignées que les Comores.

Une action était menée ce lundi dans le cadre de l’opération Shikandra de lutte contre l’immigration clandestine.

Guidés par le poste de coordination de l’action de l’État en mer et la surveillance aérienne, les intercepteurs de la PAF ont arraisonné une barque transportant 55 Malgaches tentant d’entrer illégalement à Mayotte, rapporte la préfecture de Mayotte.