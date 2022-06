Charafina Ali Bacar et sa famille distinguée aux côtés de 24 autres en France

Le président de la République va médailler des familles présentées par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), présidée par Marie-Andrée Blanc.

Pour Mayotte, l’UDAF s’est mise en quête, avec la collaboration des communes et des services de l’Etat, de la famille qui pourrait représenter notre département pour cette distinction nationale réservée à celles qui ont obtenu la médaille de la famille de la part du préfet en 2019.

Après une étude approfondie et en tenant compte des critères qui ont été donnés par l’UNAF, le choix est porté sur Charafina Ali Bacar, née le 23 mai 1966 à Mtsangamouji et résidente à Mtsangamouji .

La cérémonie de remise de cette médaille de l’enfance et de la famille aura lieu le mercredi 16 mars 2022, dans les salons du Sénat, en présence d’Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé.

L’UNAF prend en charge à titre exceptionnel les frais de la participation de la famille (billets d’avion etc), fait savoir son président Ali Nizary. Charafina Ali Bacar décolle ce lundi 14 mars, “ces 2 enfants qui se trouvent en ce moment sur la métropole vont l’accompagner à la cérémonie”.

Au total 25 familles sur tout le territoire de la république sont concernées pour cette distinction nationale. “Notre institution est très fière du choix de l’UNAF de faire appel à une famille de Mayotte. C’est bien entendu un honneur pour notre territoire en général et pour notre institution en particulier. C’est également une fierté pour toutes les familles du département. C’est une première dans la politique familiale de notre territoire”, indique le président Nizary, qui est par ailleurs administrateur de l’UNAF, représentant des UDAF des Outre-Mer, ce qui a du jouer en terme de notoriété.

L’UDAF Mayotte envisage une cérémonie d’accueil au retour de la famille.