Ce 14 mars, on tombe le masque et le pass vaccinal

Si le masque n’est plus obligatoire dans les écoles, ceux qui le veulent peuvent le conserver, et un nouveau protocole est mis en place : il suffit d’un cas positif pour que tous les enfants d’une classe, masqués ou non, soient désormais déclarés cas contacts. Une règle qui vaut autant pour les écoles élémentaires que pour les collèges et les lycées.

Du CP au CM2, les élèves cas contacts n’ont plus à s’isoler, mais doivent réaliser un autotest à J+2. De la sixième et jusqu’en terminale, les cas contacts non vaccinés devront s’isoler pendant sept jours et réaliser un test de dépistage PCR ou antigénique avant de pouvoir retourner en classe. Ceux qui sont vaccinés resteront en cours et devront s’autotester à J+2.

Bas les masques en entreprise aussi, où “On va reprendre des règles normales”, a déclaré la ministre du Travail, Elisabeth Borne.

Dans le seul transport en commun public de Mayotte, la barge, les masques restent obligatoire, bien qu’il semble que le conseil départemental puisse décider d’usage différencié selon que les passagers sont ou pas en plein air.

C’en est fini du pass vaccinal et des QR code dans les cafés, restaurants, cinémas, discothèques. Également dans les trains en métropole. Pas de changement dans les établissements médico-sociaux en revanche et l’obligation vaccinale reste imposée aux soignants.