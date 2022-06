Gaz : “L’approvisionnement est garanti pour Mayotte malgré les tensions actuelles sur le marché”

C'est une scène surréaliste qu'on vécue les policiers dépêchés à Tsoundzou ce jeudi après-midi, et jusque tard dans la soirée. Des jeunes caillassant les forces de l'ordre et les automobilistes, et à côté, des adultes spectateurs, qui en plus d'observer sans être inquiétés, ont même demandé aux policiers de ne plus envoyer de gaz. Une attitude "complice" qui interroge le syndicat Alliance.