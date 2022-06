Un transitaire condamné pour homicide involontaire

Soulagement au tribunal ce mardi matin. Le conducteur du camion porte-conteneur impliqué dans un accident mortel le 2 août 2017 près de Longoni a été relaxé par le tribunal. Il était poursuivi aux côtés du transitaire Transit Mahorais pour homicide involontaire après l’accident qui avait coûté la vie à une automobiliste.

Le conducteur a donc été mis hors de cause, mais la société, elle, a été reconnue coupable, et condamnée à 100 000€ d’amende dont 50 000€ avec sursis. Deux des passagers de la voiture reçoivent un total de 25 000€ de dommages et intérêts, et des expertises complémentaires doivent être conduites pour évaluer le préjudice d’autres plaignants dans cette affaire. Le volet pénal est donc clos, mais le volet civil se poursuit.