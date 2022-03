Présidentielle : Eric Ciotti à Mayotte ce week-end

Où l'on entend de nouveau parler du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Dans un communiqué volontariste, le conseil départemental indique lancer ce plan qui va lui permettre d'organiser et de planifier la prévention et la gestion des déchets sur les 12 prochaines années. C'est de sa compétence au titre du statut encore mal défini de Région