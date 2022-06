Évolution des mesures sanitaires : fin du “pass vaccinal” dès le 14 mars

Parce qu’il en va de la défense du territoire et de sa construction, il faut aller voter ce dimanche. Nous allons confier à nos deux députés une lourde charge, celle de défendre les lois et de porter la voix de Mayotte au sein de l’Assemblée nationale, les électeurs devront déposer le bon bulletin avec cet objectif en tête. Les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 renouvellent dans son intégralité l’Assemblée nationale. A Mayotte, 21 candidats se présentent