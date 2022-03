Des aides financières pour recruter des appentis dans le secteur sportif

La politique menée par le gouvernement en faveur de l’apprentissage a rencontré un vif succès en 2021, incitant à la poursuite des aides à l’embauche jusqu’en juin 2022. Les associations et clubs sportifs peuvent en bénéficier.

Le partenariat signé en août 2021 entre le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) de Mayotte et le Centre de Formation et d’Apprentissage (CFA) des métiers du sport, de l’animation et du tourisme sportif AP RUN de la Réunion, avait donné beaucoup d’espoir sur l’embauche de jeunes dans les métiers du sport à Mayotte. L’évolution du CROS en Unité de Formation des Apprentis (UFA), avec une montée en puissance vers le statut de CFA, lui permet de travailler avec AP RUN pour développer les métiers du sport et de l’animation sur le territoire. ET notamment mettre en place d’un contrat d’apprentissage. Il repose sur trois acteurs aux responsabilités bien établies : l’employeur (entreprises, ligues, comités, clubs…), l’alternant et l’organisme de formation.

Et pour lancer la machine, le gouvernement a lancé le 1er juillet 2020 un Plan de relance de l’apprentissage. Son succès lui a valu d’être prolongé jusqu’au 30 juin 2022, puisqu’il permet aux employeurs de bénéficier d’aides exceptionnelles en intégrant dans leur équipe un apprenti en formation dans les métiers du sport et de l’animation.

Pour informer les clubs sportifs, associations, etc., Virginie Cretual et Amandine Droz, respectivement responsable de formations et responsable de formations adjointe d’AP RUN, se déplacent à Mayotte. Elles mèneront une information collective le vendredi 11 mars 2022, de 8h à 13h au siège du CROS, et répondront à l’ensemble des interrogations des associations sportives locales concernant ce dispositif. À l’issue de cette information collective, les structures auront toutes les clés en mains pour lancer un projet d’emploi sportif et envisager un meilleur développement de leurs activités.