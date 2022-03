Journée international des Forêts : 6 randonnées proposées à travers les massifs forestiers de l’île

L’Organisation des Nations Unies a instauré en 2011 une journée mettant les forêts à l’honneur le 21 mars. Partout dans le monde sont organisées des manifestations pour valoriser, protéger et fêter les forêts.

L’Office National des Forêts (ONF) et le Service des ressources forestières (SRF/DRTM) du Conseil départemental, en partenariat avec le GEPOMAY, le Conservatoire Botanique National de Mascarin et les Naturalistes de Mayotte, proposent dans le cadre de la Journée internationale des Forêts, un panel de randonnées découvertes en forêts domaniales et départementales le samedi 19 et le dimanche 20 mars 2022.

Six randonnées seront proposées :

Niveau facile : La boucle de Dapani (ONF – GEPOMAY): Samedi 19 mars : Durée : 4h00 – Niveau : Facile La boucle de Voundzé (ONF- CBNM) : Samedi 19 mars : Durée : 3h00 – Niveau : Facile La boucle de Choungui (SRF- CBNM): Dimanche 20 mars : Durée : 4h30 – Niveau : Facile

Niveau Intermédiaire : Le Mont Bénara par la forêt domaniale de Voundzé (ONF – CBNM): Samedi 19 mars : Durée : 4h30 – Niveau : Intermédiaire La forêt de Sohoa (SRF – CBNM): Dimanche 20 mars : Durée : 4h30 – Niveau Intermédiaire La forêt de Majimbini (SRF – Les Naturalistes de Mayotte): Dimanche 20 mars : Durée : 4h30 – Niveau Intermédiaire



A cette occasion les randonneurs pourront découvrir les forêts publiques mahoraises ainsi que les actions de gestion en faveur de la protection et la restauration des milieux forestiers.

Les sorties sont toutes sur réservations obligatoires et sont gratuites.

Recommandations : Se munir de chaussures de marche, pantalon long, anti-moustiques, chapeau, crème solaire, eau et une collation