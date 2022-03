Le projet « Yatrou cirki », « Notre cirque », avait été présenté en novembre 2021 dans une version non aboutie, et permettait de juger déjà d’un travail très prometteur. Il met en avant 7 danseurs de Mayotte, qui virevoltent avec cerceau, perche, agrès, utilisent la fibre comique, et ça marche, on en oublie qu’ils racontent une histoire, celle de parcours de vie, « on a quitté notre terre pour avoir le meilleur », « maintenant je veux apprendre à mes enfants ce qu’on m’a appris ».

Rien n’est lourd, pas seulement par l’impression de légèreté que dégagent leurs bonds, mais parce que le cirque est aussi là pour nous faire rêver.

Ils manient l’autodérision, dans un parallèle avec les scènes de violences entre bandes souvent assimilées à cet art de la rue qu’est le hip-hop, dans une polyphonie de scènes de bagarres sur fond de mélodie « c’est le temps de l’amour, on s’en souvient » de Françoise Hardy, les rires s’enchainent dans la salle. Avec un dénouement plein d’optimisme. Les jeunes ont participé à l’écriture.

Le spectacle est proposé dans le cadre du festival annuel de l’association de Hip hop Evolution. Une valeur sure, qui nous régale depuis des années grâce à la persévérance de ses deux initiateurs, Abdallah Haribou et Sophie Huvet.

Cette dernière remerciait la DAC Mayotte, la DRAJES Mayotte, la Politique de la ville (ANCT), la Préfecture de Mayotte, le Rectorat, le Conseil départemental, le ministère de la culture, le ministère des outre-mer (FEAC), Air Austral et Kwezi, ainsi que le collège Zakia Madi, et les mairies de Dembéni, Ouangani et Mamoudzou pour leur partenariat.

Occuper le bitume, un acte de résistance

Autour d’Anli Ahamadi, plus connu sous le nom de “Sasuke”, Abdallah Taenchouki “Maza” (Kaweni), (Kahani/Mtsapéré), Houssam Djamal (Mtsapéré Cavani), Karim Madi Baco “Kamosse” (Kaweni), Kayoum Bourhane (Kaweni), Nidhoimi Oili “Stoubou” (Kaweni) et Zakariya Yahaya “Zack” (Bandrélé), se démènent pour enchainer figures, pitreries et performances. Sur les 7 danseurs, 5 sont professionnels, les autres sont lycéens.

A leur côté, Antonin Bailles, Emma Verbèke et Corentin Diana, issus du Centre National des Arts du Cirque, qui ont formé les jeunes de Hip Hop Evolution lors d’une résidence de création au Centre de développement artistique et éducatif “Paradis des Makis” à Iloni, accompagnés pour la mise en scène de Laëtitia Fourrichon et de Tony Jeanjean aux son et lumière. « Nous nous sommes régalés à les accompagner, et le plus, c’est que le matériel et les agrès, vont rester à Mayotte », nous avaient-ils expliqué.

C’est au milieu de 4 spectacles que « Yatru cirki » se produit ce samedi soir pour une grande soirée à 19h au collège Zakia Madi d’Iloni, avec un entracte dinatoire, le tout pour 15€ (tarif adulte).

Plusieurs spectacles sont proposés actuellement à Mayotte, il faut s’y rendre et en masse. Sortir le soir, c’est se réapproprier la vie nocturne, occuper le bitume pour ne pas abdiquer devant la délinquance, et encourager ceux qui ont travaillé pour nous offrir ces moments d’évasion.

Les places pour cette grande soirée à Dembéni peuvent être prises directement sur place à partir de 18h ou achetées directement en ligne dans la journée.

Anne Perzo-Lafond