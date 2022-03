Lancement du Contrat d’engagement jeunes pour les plus éloignés de l’emploi

Nous avions annoncé la création d’une suite au plan “1 jeune, 1solution”, le Contrat d’engagement jeune vient d’être décliné à Mayotte à l’agence Pôle emploi de Kawéni en présence de la préfecture, du Conseil Départemental, de la DEETS, de la Mission locale et du RSMA.

Mis en place en juillet 2020, le plan “1 jeune, 1 solution” a mobilisé plus de 12 milliards

d’euros bénéficiant à 4 millions de jeunes, “le taux de chômage des jeunes a atteint son plus bas niveau depuis plus de 40 ans”, indique Pôle emploi. Mais certains restent durablement éloignés de l’emploi. Le Contrat d’Engagement Jeune a donc été créé.

Destiné aux jeunes de moins de 26 ans sans emploi, ni formation depuis plusieurs mois, il propose un accompagnement de 15 à 20 heures par semaine par un conseiller de la Mission Locale ou de Pôle emploi, des ateliers collectifs pour apprendre à faire un CV, passer un entretien d’embauche ou construire son projet professionnel, des immersions en

entreprise pour découvrir des métiers…

Une allocation pouvant aller jusqu’à 285 euros par mois viendra soutenir les jeunes du

territoire qui en ont besoin, à condition qu’ils fassent preuve d’assiduité dans le suivi

de leur parcours et qu’ils acceptent les activités qui leur seront proposées – formations,

stages.

A l’issue de son parcours d’une durée de six à douze mois, le jeune pourra trouver un emploi, une formation ou un contrat d’apprentissage mais également intégrer l’un des dispositifs du plan “1 jeune, 1 solution” : prépa, apprentissage, Ecole

de le 2e Chance, Établissement pour l’insertion dans l’emploi…