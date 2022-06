La vanille de Mayotte médaillée d’argent au Salon de l’Agriculture de Paris

C’est la preuve que l’union fait la force : l’association Saveurs et Senteurs de Mayotte a présenté au Concours Général Agricole du Salon International de l’Agriculture de Paris, 6 lots de gousses de vanille provenant de 26 producteurs, dans la catégorie « Fragrans Planifolia ». Et ils ont été récompensés par la médaille d’argent ! Un « immense plaisir et beaucoup d’émotions », comme l’association le soulignait sur sa page Facebook lorsque la nouvelle est tombée.

Un couronnement mérité, la filière a été entièrement remontée par Julie Moutet, la coordinatrice de Saveurs et senteurs de Mayotte. Nous avons suivi la jeune femme au fil des années, quand elle a décidé de proposer un système assimilable à la vente en primeur pour les vins : les achats se font en début de saison, et les précieuses gousses récupérées en décembre, ce qui en fait des cadeaux de Noël hors pair !

La vanille de Mayotte au menu d’un restaurant étoilé

Les agriculteurs ont donc commencé à organiser leur production, et les 26 qui ont décidé de présenter leur or noir décrochent le gros lot, comme nous explique Julie Moutet que nous avons jointe au téléphone : « Ce prix est très reconnu commercialement. Ceux qui l’ont décroché il y a deux ans ont été contactés par des grands chefs et plusieurs restaurants. C’est plus facile de la vendre, de la valoriser. » Et cela n’a pas tardé, « je viens d’en vendre 3kg à Olivier Roellinger », se réjouit-elle, en évoquant le chef étoilé de Cancale.

Rappelons que l’année dernière déjà, la vanille de Mayotte avait été primée, mais n’avait pu se voir remettre la médaille d’argent annoncée en raison d’un nombre insuffisant de lots présentés. Et si la vanille de Mayotte avait été couronnée en 2009, avec trois médailles, Or, Argent et Bronze, l’absence de structuration de la filière n’avait pas permis de consolider ensuite ce résultat. Cette fois, sa réorganisation va lui donner du crédit, « et notamment permettre d’obtenir des subventions ».

La médaille d’Or a été remportée par le “Comptoir de la Vanille” (Domaine de Bellevue), à La Réunion.

Deux producteurs mahorais s’étaient également présentés en leur nom propre, mais n’ont pas été récompensés.

L’annonce de ce couronnement a été reçue avec joie par l’équipe de Saveurs et senteurs, Chadhuili Soulaimana, son président et Julie Moutet, sa coordinatrice sont entourés sur la photo ci-dessus de Fundi Madi et de Siaka Daouirou, son vice-président. La remise de médailles aura lieu ce jeudi vraisemblablement par le ministre des Outre-mer.

Anne Perzo-Lafond