Fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte, le point sur les mesures

Au 27 février 2022, le taux d’incidence est de 10 cas pour 100.000 habitants, le taux de positivité des tests de 0,9 % et le taux de reproduction estimé à 0,46. Il n’y a plus de tension hospitalière liée au Covid. Une amélioration de la situation sanitaire qui a conduit à lever les mesures de couvre-feu le 28 janvier 2022 et à inciter un avis favorable du comité de scientifiques sur la levée de l’état d’urgence sanitaire ce mercredi.

Le régime transitoire de gestion de la sortie de crise sanitaire prévu par l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prend le relais de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane.

La préfecture de Mayotte n’a pas communiqué sur d’éventuelles évolutions des conditions sanitaires sur l’île ou de déplacement. Les dernières datent du 16 février.

Sur le plan national, le ministre de la santé a annoncé le 11 février 2022 que “l’obligation de port du masque dans les lieux soumis au passe vaccinal sera levée le 28 février 2022”. Il s’agit donc des bars, restaurants, salles de concert, etc. Aucune liste précise n’a été diffusée par le gouvernement.

La préfecture nous indique que, à compter du 8 mars 2022, “les règles de droit commun s’appliqueront”. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront donc autorisés, cela concerne donc les voulé et les manzaraka.

Pour rappel, depuis le mercredi 16 février 2022 :

Levée des jauges dans les établissements accueillant du public ;

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public, y compris les manzarakas et les voulés (sauf évènement dûment autorisé par la préfecture et appliquant le pass sanitaire) . Les organisateurs doivent adresser une déclaration au moins 10 jours avant l’évènement aux services de la préfecture ;

Fin de l’interdiction de diffusion de musique amplifiée dans l’espace public ;

La consommation debout sera de nouveau autorisée dans les cafés et les bars ;

Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;

Les concerts debout pourront reprendre à compter du 16 février dans le respect du protocole sanitaire.

L’obligation du port du masque dans les établissements recevant du public est maintenue.

Allègement des conditions de voyage : voyager à destination et en provenance de Mayotte

– Pour les vaccinés voyageant au départ de Mayotte et à destination de la métropole :

Le test préalable au départ de Mayotte vers le reste du territoire national n’est plus obligatoire pour les voyageurs justifiant un schéma vaccinal complet.

Cette disposition ne concerne pas les voyages vers La Réunion.

– Pour les non vaccinés voyageant au départ de Mayotte et à destination de la métropole :

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles justifient d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’embarquement :

Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

Résultats d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 h ou d’un test antigénique de moins de 48 h ;

Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire.

– Pour les voyageurs vers Mayotte, la réglementation ne change pas :

Toute personne de douze ans et plus souhaitant se déplacer vers Mayotte depuis le territoire hexagonal ou depuis un pays tiers doit être munie :