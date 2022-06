Un agenda garni pour les lycéens et les étudiants en recherche de filière

Habituellement proposé en concertation avec l’académie, le “Salon de l’Etudiant” est uniquement organisé par l’Association des Etudiants et des Jeunes de Mayotte (AEJM) avec le soutien du conseil départemental. Il s’étale sur cette semaine de vacances. Un communiqué conjoint avec le rectorat et le Centre universitaire souligne la nécessité d’unir les forces pour une organisation ambitieuse.

Une instance de pilotage a d’ailleurs été mise en place en 2020 par le rectorat, qui réunit l’ensemble des partenaires* et permet de développer des actions pour accompagner les jeunes et leurs familles dans toutes les questions liées à la poursuite d’études et à l’insertion professionnelle.

Ce Salon de l’Etudiant itinérant s’inscrit dans un agenda fourni visant l’accompagnement des lycéens, des néo-bacheliers ou des étudiants, rappelle le communiqué.

Différents temps forts sont proposés tout au long de l’année. La 3ème édition du Salon Régional de l’Orientation s’est déroulée du 7 au 12 février 2022 : destiné aux élèves des classes de terminale, ainsi qu’à leurs parents, positionné au début de la période de formulation des voeux sur Parcoursup, leur a permis d’échanger avec des enseignants et des étudiants sur les différentes formations du supérieur et les dispositifs d’aide à leur future vie étudiante (bourses, aides financières, accès au logement, aides et accompagnement dans la mobilité…).

Durant la période des congés de mars, différentes opérations complémentaires sont proposées :

– Dans le cadre de l’école ouverte dans les lycées, des ateliers sur l’orientation animés par des enseignants permettront aux élèves de terminale de bénéficier d’un accompagnement pour rédiger leur projet de formation motivé et finaliser leurs voeux sur Parcoursup.

– Le CIO propose du 28 février au 11 mars 2022 des ateliers animés par les Psychologues de l’Education Nationale (pour s’inscrire, tel : 06.39.94.03.78, mail : cio@ac-mayotte.fr) • Parcoursup : Aide à la formulation des vœux et constitution des dossiers

• Projet de formation motivé : Aide à la rédaction d’une lettre de motivation

• Post Bac : Construire un projet d’orientation.

Intitulé “Salon de l’étudiant”, l’évènement qui se déroule cette semaine a été organisé par L’Association des Etudiants et des Jeunes de Mayotte (AEJM) avec le soutien du Conseil départemental. Du 28 février au 4 mars 2022, ce salon itinérant à destination des étudiants et des lycéens propose des conférences débats (attentes et besoin du monde économique, besoins et enjeux du territoire en matière de développement touristique du territoire, besoins et enjeux du territoire en matière sanitaire et sociale, la formation professionnelle, mobilité des étudiants et mobilité internationale, vie étudiante et accompagnement social des étudiants, ….) et des échanges avec les partenaires (ateliers CV et lettre de motivation / Simulation d’entretiens d’embauche,….).

Le programme : • Lundi 28 février 2022 : MJC de Dembeni

• Mardi 1er mars 2022 : Pôle culturel de Chirongui

• Mercredi 2 mars 2022 : MJC de Mroalé

• Jeudi 3 mars 2022 : MJC de Mamoudzou

• Vendredi 4 mars 2022 : collège de M’Tsamboro.

– L’IFSI ouvre ses portes le samedi 4 mars 2022 de 8h à 16h : inscription préalable par tel. 02 69 61 86 19 ou mail : secretariaties@chmayotte.fr

La 2ème édition du printemps de l’orientation du 21 au 31 mars 2022 : temps fort pour le projet d’orientation des élèves en classes de 2nde générale et technologique, de 1ère générale et technologique et de 2nde professionnelle. Il articule des activités dédiées à la connaissance de soi, à la découverte du monde professionnel et à la formation propices au développement des compétences à s’orienter.

Pour cette nouvelle édition, les partenaires du monde économique, le MEDEF, la CCI, TotalEnergies se sont mobilisés pour offrir de nombreuses actions sur la connaissance du monde économique et professionnel.

Ces différentes opérations constituent des temps forts dans l’accompagnement proposé tout au long de l’année au sein des lycées par les enseignants et les Psychologues de l’éducation nationale dans le cadre des heures dédiées à l’orientation.

A.P-L.

* Le Rectorat avec le Service académique d’information et d’orientation, le service des Bourses, le Centre d’information et d’orientation et les lycées; le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte à travers son Pôle Réussite Etudiante, l’IFSI, l’IRTS, le Conseil Départemental de Mayotte à travers la Direction des politiques scolaires et universitaires, l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité, la Préfecture de Mayotte et ses services, les associations de familles et de parents d’élèves et les associations d’aides aux étudiants