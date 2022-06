Rappel du couvre-feu pour les mineurs à Pamandzi instauré depuis deux mois

Notre chroniqueur et écrivain Mouhoutar Salim, décortique pour nous les ressors des élections à Mayotte. Que ce soit chez les candidats ou du côté des électeurs, certaines automatisations sont tenaces. L’importance du village natal n’est pas la moindre… celle de la famille des prétendants au trône non plus. Avec néanmoins un durcissement récent dans le discours politique. Plongée dans les arcanes du petit monde électoral mahorais