Lancement du Salon de l’étudiant ce lundi par le conseil départemental

Enseignants, professionnels de l’orientation ou encore du monde socio-économique, plusieurs acteurs du territoire, une trentaine, seront présents afin de présenter leurs métiers et répondront aux questions des visiteurs.

Le Département a décidé d’un salon mobile “afin d’être au plus près des jeunes et de leurs parents”. Sur chacune de ces étapes, des bus seront mis à disposition afin de faciliter le déplacement des visiteurs. Les dates et lieux sont à retrouver sur l’affiche ci-dessus.

Des rencontres sous forme de speed dating seront proposées entre professionnels, jeunes et parents.

Des associations étudiantes, dont AEJM ainsi que des professionnels de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes seront également présents afin d’informer et d’échanger avec les participants sur leurs projets d’étude.

En parallèle de ces rencontres, des cafés débat sur les différentes thématiques sont proposés par les partenaires.

Le Salon débute ce 28 février par la MJC de Dembéni (communes de Dembeni, Bandrélé, Mamoudzou Sud, Miréréni), puis, Pôle culturel de Chirongui (communes de Chirongui, Boueni, Kani keli, Sada, kahani) , MJC de M’roalé (Communes de Mtsangamouji, Tsingoni, Ouangani, Chiconi) MJC de M’gombani (Communes de Mamoudzou Nord,Petite-Terre, Koungou), collège de Mtsamboro (Communes de Acoua, Mtsamboro, Bandraboua).

“Un service de transport pour les jeunes sera mis en place dans les différents villages de Mayotte à partir de 6h30 pendant toute la durée du salon”, indique le CD,”Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher du service politique de la ville de votre commune.”

La tenue de cet événement se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La présentation d’un pass vaccinal est obligatoire pour accéder au salon.