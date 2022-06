Racisme dans la pénitentiaire : en 2020, déjà…

La découverte d’inscriptions racistes à l’égard des agents pénitenciers d’origine mahoraise du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy (Yvelines) remue des souvenirs douloureux.

A la même époque, en 2020, ce sont des surveillants de Fleury-Mérogis qui dénonçaient être victime de propos et d’écrits injurieux et discriminatoires de la part de leurs collègues. A cette époque, le sénateur Thani Mohamed Soilihi avait interpellé la ministre de la Justice Nicole Belloubet, en demandant que les auteurs de ces comportement devant la justice, en soulignant que “ces personnels font un métier difficile qui nécessite respect confiance et cohésion”. Il a réitéré cette fois auprès d’Eric Dupont-Moretti, à la suite des écrits racistes contre les surveillants de Bois d’Arcy, une démarche parallèle à celle intentée par le député Mansour Kamardine.