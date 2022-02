Eliasse de retour avec « Amani Way »

Cela fait un moment que Eliasse ne s’était pas produit à Mayotte, nous lui avions consacré un portrait en 2014. La crise sanitaire avait il est vrai annulé plusieurs dates en 2020. Et il a fait du chemin celui qui fut lauréat du concours les Voix de l’océan Indien en 2010. Qui a su révéler une moisson de talents puisque furent couronnés les années précédentes et suivantes, Jean Raymond Cudza, Saandati ou M’toro Chamou.

Eliasse nous arrive avec son dernier opus, Amani Way, sorti en septembre 2019 sur le label Soulbeats Records. S’il navigue entre blues, soul, afro-beat, les mgodro ou shigoma ne sont pas loin comme on peut l’entendre sur ce live enregistré à Marcheprime, ou dans un second plus séduisant, très rythmé blues. Il raconte les réalités des îles de la région, de son île Grande Comore, mais aussi des interactions entre les influences arabes, perses, africaines, françaises, indonésiennes, qui ont façonné la culture locale.

Il se produira le 26 février au Pôle culturel de Chirongui, le 5 mars au 5/5 à Mamoudzou avec la participation de Baco et de Urban Plant, et le 7 mars au Centre universitaire de Chirongui.