Deux écoles de l’île équipées en numérique par la fondation Ippon

Créée en 2017 dans l’objectif de réduire la fracture numérique en favorisant l’accès aux équipements et aux technologies informatiques pour les enfants, la fondation Ippon a équipé les écoles de Doujani 2 et Kahani.

Ils ont remis ce mercredi 10 ordinateurs, 10 casques et imprimante à l’école élémentaire de Doujani 2 et à l’école élémentaire de Kahani. Des logiciels pédagogiques ont également été installés pour aider les enfants à être sensibilisés aux outils informatiques et à apprendre de manière ludique.

Le projet a été fait en collaboration avec la municipalité (Mamoudzou et Kahani), l’inspectrice de la zone (Doujani et Kahani) et l’équipe pédagogique.

Espérons que la protection du matériel contre le vol dans les établissements a également été pensée.