Nasrane Bacar en pôle position pour les Championnats de France élite à Miramas

Elle n’était que le 9ème temps des inscrits aux Championnats de France Nationaux le week-end dernier à Lyon, et au terme d’une course impeccable de 7s43, Nasrane Bacar est couronnée vice-championne. Elle fait partie des 16 qualifiés pour les Championnats de France élite à Miramas les 26 et 27 février.

C’est une continuité pour la sprinteuse qui a assuré le podium trois années de suite en championnat de France, sur sa discipline du 60m. Mais cette fois, c’est pour le compte d’un club mahorais.

Sébastien Synave, président du RCM, se réjouit d’un contexte qui n’a rien du hasard : « Le règlement des Jeux des Iles de l’océan Indien a évolué, il demande désormais que l’athlète y participant soit licencié dans un club local depuis au moins 12 mois ». Ceci pour éviter les parachutages de derniers moments. Un règlement qui s’anticipe pour ne pas se retrouver comme il y a quelques années sans munition, les inscriptions n’ayant pas été faites à temps.

« Dans le cadre des JIOI 2023, le conseil départemental a délibéré pour que les mahopolitains concernés puissent muter sur Mayotte. La plupart ont adhéré. Ils bénéficient d’une aide de 10.000 euros du CD pour la saison qui leur sert à s’équiper en matériel sportif, et à s’entrainer. »

Ils sont 6 à avoir signé, outre Nasrane Bacar, Mayotte accueille Djassim Ahamada, Saïd Soyfidine, Hazir Inoussa, Amboudi Dahouda et Mohamed Ousseni, le neveu du président du CD.

Un effort incitatif à souligner qui, on l’espère va stimuler les sportifs, et payer sur la ligne d’arrivée.

Anne Perzo-Lafond