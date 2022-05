Lancement du Contrat d’engagement jeune pour ceux qui sont en marge des démarches vers l’emploi

Chemin vers l’emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, qui ne sont ni en étude, ni en formation et qui font face à des difficultés financières : le nouveau contrat d'engagement jeune sera lancé le 1er mars 2022 et remplacera l'actuelle Garantie jeunes. Si vous êtes éligible, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site 1 jeune1 solution.