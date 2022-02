Délinquance : des collectifs mahorais tentent d’interpeller S. Lecornu actuellement à La Réunion

Délinquance importée ou mêmes causes reproduisant les mêmes effets… les violences qui gangrènent Mayotte sont dupliquées à La Réunion, déplorent le Collectif Ré-MaA (Résistance Réunion/Mayotte en Action), le Collectif Mayotte En Sousfrance et la Fédération des associations mahoraises à la Réunion, qui comptent interpeller le ministre Lecornu actuellement en visite de 3 jours à La Réunion.

Un déchainement de violences avait déferlé sur deux quartiers de Saint-Benoit à La Réunion, dans le cadre d’affrontements entre bandes. Le maire de la commune avait parlé de “parents démissionnaires”, de jeunes et de parents qui “font du mal à notre ville, à leur propre communauté et à notre vivre ensemble. C’est une réalité, mais il y a un tabou, car on ne peut pas le dire”.

Le ministre n’a pas annoncé son intention de venir à Mayotte, les trois collectifs vont donc prêcher la bonne parole pour l’interpeller sur la crise sécuritaire qui secoue à Mayotte et sur les violences commises à Saint-Benoît, “inutile de rappeler que la situation à Mayotte est très préoccupante (agressions, meurtres…) qui ne cesse de se dégrader jour après jour (…) Cette situation sécuritaire commence à se manifester ici à la Réunion puisqu’il y a quelques jours des agressions semblables à ce qui se passe à Mayotte ont fait des victimes.” Il est évoqué une situation qui semble dans l’impasse, “des délinquants récidivistes sèment la pagaille en attaquant les forces de l’ordre, les secours et la population en otage en imposant un couvre-feu la nuit.

Insécurité et immigration seront au menu d’une entrevue qu’ils ont demandée à Jacques Brillant, le préfet de La Réunion, “afin d’échanger avec le ministre sur ces sujets qui nous préoccupent énormément, que cela soit la crise sanitaire à Mayotte ou encore les violences commise à La Réunion.” On ne sait pour l’instant pas si leur requête a été entendue.