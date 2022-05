Coupures d’eau provoquées par le blackout électrique

La Mahoraise des Eaux informe de coupures d’eau, mises en place « de façon urgente à partir de 13h », sur l’ensemble du Centre et du Sud du territoire ainsi que sur les villages de Passamainty, Tsoundzou 1 et II et Vahibé. « Ces coupures d’eau résultent des coupures d’électricité de ce jour ».

Le retour du service est à prévoir le lendemain seulement, ce 15 février à 7h.

Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

– Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

La Direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné.