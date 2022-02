EDM : Coupure générale de courant ce lundi matin (Actualisé)

18h30 : L’origine de la panne est toujours recherchée, nous apprend-on du côté de EDM qui la situe sur un câble souterrain 20.000 volts aux Hauts Vallons. Mais l’endroit exact n’était pas localisé à l’heure où nous écrivons ces lignes.

18h15 : 95 % de la clientèle est alimenté en électricité selon les chiffres d’EDM. Les opérations de réalimentation sont en cours dans la commune de Kani-kéli qui sera entièrement alimentée par groupe électrogène ce soir, à compter de 18h. Seuls 100 clients ne sont pas alimentés à cette heure dans le secteur des Hauts-Vallons, zone Lukida.

“La situation est stable, la continuité des activités essentielles du département a pu être garantie”, juge le préfet Thierry Suquet, qui a clôturé le centre opérationnel départemental (COD). Il salue la mobilisation des transports scolaires et l’engagement des forces de l’ordre présents aux abords des établissements scolaires et sur les hubs scolaires, “qui ont permis que les élèves soient ramenés chez eux dans de bonnes conditions.”

15h : Quelques clients dans les zones Chirongui et Haut-Vallons sont encore privés d’électricité. “EDM se mobilise pour leur apporter une solution de secours via l’installation de groupes électrogènes en attendant de déterminer l’origine de la panne”, et “présente toutes ses excuses à son aimable clientèle pour les désagréments occasionnées.”

11h45 : Le territoire est à moitié réalimenté, indique EDM qui nous indique que 52% des habitants ont de nouveau de l’électricité.

11h : Le préfet Thierry Suquet, ouvre le centre opérationnel départemental (COD) afin de suivre l’évolution de la situation et de s’assurer que les mesures seront prises afin d’assurer un retour à la normale.

Le préfet a réuni l’ensemble des services de l’État et acteurs concernés “afin de garantir la continuité des activités essentielles du département et la sécurité publique”.

10h : Un peu avant 8h30, une micro-coupure a été enregistrée par une partie des habitants, annonçant quelques secondes plus tard une coupure de plus longue durée.

C’est un blackout puisque la coupure “concerne l’ensemble du territoire”, indique Electricité de Mayotte (EDM) qui n’a pas encore communiqué sur la cause qui serait en cours d’identification, mais devrait donner d’avantage d’informations “en cours de journée”. “Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Actuellement les opérations de réalimentation sont en cours”, indique l’opérateur.