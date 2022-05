Une experte en résorption de l’habitat insalubre nommée au service du préfet

Une experte de haut niveau vient d’être nommée auprès du préfet de Mayotte, pour prendre la mission de la résorption de l’habitat illégal et de la construction de logements sociaux et de villages relais-Logement.

Psylvia Dewas, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social hors classe, était jusqu’à présent directrice régionale et interdépartementale adjointe de l’hébergement et du logement de la région Ile-de-France, directrice de l’unité départementale des Hauts-de-Seine (groupe III), et directrice de l’unité départementale des Hauts-de-Seine (UD92)

Elle est nommée depuis le 7 février 2022 à ce poste, pour une durée de trois ans, avec une période probatoire de six mois.