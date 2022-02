Les inscriptions pour la 27ème édition du Festival de l’Image Sous-Marine de Mayotte sont ouvertes

Le festival est un lieu de rencontre, de partage et d’échange pour tous les amoureux de la mer. Son objectif principal est la sensibilisation du public le plus large possible à la beauté et la richesse de l’environnement marin, ainsi qu’à la nécessité de sa préservation.

Quatre concours sont proposés cette année, ouverts à compter du 10 février :

Un concours de dessin réservé aux jeunes (2 catégories : moins de 12 ans et de 12 à 19 ans).

Un concours de photographie comprenant 2 catégories : amateur et expert

Un concours de film (grand format 52’, petit format 26’, clip de moins de 3’, scolaire).

Un concours de musique : sur le thème de la mer bien-sûr.

Les inscriptions sont ouvertes à compter de ce jeudi 10 février et se clôtureront le 14 avril à 18h. Le règlement et les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site www.soireesdelimagesousmarine.fr