Portrait de deux lauréates du concours international Castor informatique 

Faisant appel à la déduction et à la logique, le concours Castor Informatique a été créé en Lituanie en 2004 et est désormais organisé dans 50 pays dont la France depuis 2011. Le concours s’est déroulé du 7 novembre au 18 décembre 2021, et a vu la participation de 671.020 élèves pour 3.642 établissements sur le plan national, et plus de 4 millions d’élèves en comptant tous les pays. Le Collège Halidi Sélémani de M’Gombani y a participé et s’est remarquablement bien classé.

Les élèves des collèges et des lycées peuvent s’y inscrire quelque soit leur niveau et leur filière, en répondant à 12 questions interactives, qui comportent chacune 4 niveaux de difficulté croissante. Le jeune Siyam Youssouf, est arrivé 27ème sur

107.000 participants au niveau national pour le niveau 6ème. « Tout le monde pouvait y participer, il n’était pas nécessaire d’être bon en maths, il faut juste être bon en logique », glisse Nissya Mahamoud, qui était en binôme avec Inshia Goulamany. Elles ont terminé 131ème sur 39.805 candidats de leur niveau.

Nous avons rencontré ces deux têtes de classe de la 3ème Madrid du collège de M’gombani, pour en savoir plus sur leur personnalité.

Présentez-vous. De quel village êtes vous toutes les deux, dans quel secteur vos parents travaillent-ils ? Et quel a été votre parcours scolaire en primaire ?

Inshia Goulamaly, 15 ans : Je suis de Mtsapéré, ma mère est femme au foyer et mon papa tient une quincaillerie. J’ai une grande sœur à l’université à La Réunion et un petit frère. J’ai été scolarisée à l’école Couleurs d’épices, puis aux Roussettes avant de venir au collège de M’gombani.

Nissya Mahamoud, 14 ans : Je suis de Kavani, ma mère est secrétaire en pédiatrie et mon père travaille à la pharmacie centrale. J’ai deux frères et une sœur, et j’ai été à l’école privée les Frimousses à Kavani sud.

Quelle est votre matière préférée et pourquoi ?

Nissya Mahamoud : J’aime toutes les matières, mais surtout SVT, Sciences et Vie de la Terre, parce qu’on découvre tout ce qui a trait à la vie, aux humains et aux être vivants en général. Par exemple, en TP, on a disséqué un morceau de cerveau humain, de personnes qui donnent leur corps à la science, on voyait les cellules, c’était incroyable. Ce qui me plait, c’est la découverte.

Inshia Goulamaly : Moi c’est les maths ! Parce que c’est facile, logique, il n’y a rien à apprendre par cœur. Les tables de multiplications, ou les théorèmes, ça entre dans la tête tout seul, c’est comme un jeu.

Ce concours, c’était compliqué ?

Inshia Goulamaly : Il y avait 4 étoiles de niveau, et il fallait tout faire en 45 minutes. La première était facile, mais la 4ème, plus compliquée. Par exemple, il y avait des boites face au Castor, qui ne devait se rendre que dans les claires, en laissant les foncé, tout en suivant un parcours. Il fallait bien réfléchir.

Nissya Mahamoud : Moi je veux dire que ce concours, tout le monde peut y participer. Personnellement, je n’aime pas les maths, mais il n’y a pas besoin d’être fort en maths, il faut juste être logique, et je vous assure, c’était facile.

Quelles sont vos passions et vous projetez-vous déjà sur un métier dans l’avenir ?

Inshia Goulamaly : J’aime lire avant tout. C’est le livre « Cœur délice » qui m’a incité à la lecture, et après, les Harry Potter que j’ai dévoré. J’adore aussi jouer aux jeux de société. Plus tard, je veux enseigner les maths, ici ou à La Réunion.

Nissya Mahamoud : Ma passion, c’est le foot. J’aime beaucoup jouer en équipe, et ça me vide la tête. Plus tard, je veux être sage-femme, et à Mayotte. Il y a trop de problèmes ici, il faut du soutien et rester pour y travailler, c’est important.

Ensemble : Nous participons aussi aux activités proposées par le collège les mercredis après-midi, surtout en « éloquence », et une participation à une extension au lycée Bamana où nous devons donner notre avis. Mais il y a aussi, Théâtre, jeux de société, sports, etc.

Les deux copines, déléguées de classe toutes les deux, repartent à leur cours de musique, non sans avoir lâché, « le brevet, ça va arriver vite, et ça nous inquiète beaucoup ! »

Une petite cérémonie de remise des prix s’est déroulée ce lundi pour les 12 élèves lauréats qui ont reçu chacun un livre offert par la Bouquinerie de Passamainty. C’était aussi l’occasion pour 15 élèves de l’Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) de proposer un spectacle de danse, et de lire chacun une phrase d’un poème.

Propos recueillis par Anne Perzo-Lafond