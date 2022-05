Une grosse opération de sauvetage en mer orchestrée ce lundi après-midi

Vers 16 heures ce lundi 7 février, le CROSS Réunion déclenchait un Mayday relai et mobilisait tous les moyens nautiques disponibles, pour une alerte concernant des enfants potentiellement perdus en mer. A son arrivée, le navire de la SNSM localisait 23 enfants et un accompagnateur adulte sur l’îlot Bambo.

« L’opération principale a conduit à compter le nombre d’enfants et trouver les manquants. On s’est vite rendu compte que les manquants étaient retournés à Musical Plage » explique Alain Pucel, directeur de la staiton SNSM. Retournés à la nage jusqu’à leur plage de départ, les quatre enfants avaient ainsi effectué près de 1500 mètres à la nage. « Le but de l’opération a été de vérifier qu’on a tout le monde, puis de faire un bilan de santé de l’ensemble des enfants ». L’incident est ainsi lié à un orage violent ayant surpris les kayakistes, avec des vents à 60 nœuds et un clapot violent mettant ainsi tout le monde à l’eau.

De gros moyens ont immédiatement été déclenchés, avec la mobilisation de la vedette de gendarmerie Verdon, l’intercepteur de la gendarmerie nautique, l’intercepteur de la Paf, l’avion de surveillance P68 et le Sns 976 Tamani. Plus de peur que de mal finalement puisque les enfants ont pu être ramenés à terre sans dégâts, et le matériel récupéré.

Une autre intervention en mer ce mardi, menée par le SDIS cette fois

Ce mardi, la brigade du SDIS intervenait pour une nouvelle intervention sur l’îlot Bandrélé. Le bateau de secours CHIRA est intervenu pour porter secours à 8 kayakistes en difficulté. Aucun blessé n’est à déplorer, et les requérants ainsi que les embarcations et effets personnels ont pu être ramenés en sécurité sur Grande-Terre. Les pompiers rappellent de se montrer prudent en cette saison des pluies, en raison de vents particulièrement violents et soudains.

