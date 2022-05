Prolongation de la campagne de subventions aux associations à Mamoudzou

La Ville de Mamoudzou informe les associations que la campagne de subventions pour l’année 2022 est prolongée jusqu’au 18 février 2022.

Cette aide sous forme de subvention est accordée aux associations œuvrant dans les domaines de la jeunesse, des sports, de la culture, de la citoyenneté, de l’environnement, du socio-éducatif et de l’insertion afin de leur permettre d’exercer leurs activités courantes dans de bonnes conditions, de financer la réalisation de leurs activités et projets spécifiques et de contribuer au financement des opérations particulières et exceptionnelles.

DEMATERIALISATION DES DEMANDES

Désormais, les associations doivent effectuer leurs demandes de subvention sur le site www.mamoudzou.yt. Les dossiers papier ne seront pas considérés comme recevable. Aucune dérogation ne sera accordée en 2022.

Pour toute information complémentaire, contactez le 0269 66 66 64.

La plateforme du service est accessible jusqu’au 18 février 2022. Il faut accéder à la plateforme via le site de la Ville : www.mamoudzou.yt > Onglet Démarches > Rubrique Guichet unique associations > Lien Espace associations (Lien direct : https://ma-mamoudzou.mgcloud.fr/aides). Puis se connecter avec ses identifiants ou créer un compte utilisateur. Attention : il doit être un seul et unique compte utilisateur par structure. Et envoyer le dossier de demande de subvention

Tout dossier incomplet ne pourra être transmis : toutes les informations doivent être complétées et les pièces jointes marquées d’une étoile « * » sont obligatoires.