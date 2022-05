La SMAE revient à une seule coupure d’eau par semaine

La Mahoraise des Eaux informe que suite à une réunion du Comité de Suivi de la Ressource en Eau du 4 février, il a été décidé de revenir à un tour d’eau par semaine à compter de ce mercredi 9 février 2022. Une période d’observation permettra de constater si les équilibres du système de distribution d’eau se maintiennent.

Le nouveau planning des tours d’eau est affiché ci-contre.

Rappelons que ces coupures ont été décidées en raison d’une capacité de production insuffisante qui n’étale pas la consommation, et non d’un problème de réserve en eau. En cette saison des pluies, nous ponctionnons en effet dans les nappes aquifères par forages et dans les cours d’eau, qui sont abondés par les précipitations qui touchent actuellement l’île. Mais les usines de potabilisation ont du mal à suivre.

Même si la SMAE ne communique pas sur un “mode ARS” sur les précautions à prendre, il va sans dire que tout gaspillage est à prohiber.

A.P-L.