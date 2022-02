Meurtre de Kavani : un mineur de 16 ans placé en détention

Un adolescent de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi, soupçonné d’être à l’origine des coups mortels portés à coup de chombo (coupe-coupe) sur le père de famille de 44 ans à Kavani.

Mercredi, 7 personnes avaient été arrêtées par la BAC dans le cadre de cette affaire, deux des mis en cause seraient de jeunes majeurs. Ils seraient tous membres de la même bande qui trainait autour du banga où la victime entreposait des outils. Ce dernier leur en aurait interdit l’accès dans l’après-midi déjà, un des adolescents de 14 ans aurait rétorqué, “je ne vais pas me laisser faire”, rapporte la police nationale sur sa page Facebook.

Les jeunes mettaient tous en cause un adolescent de 16 ans qui aurait porté les coups à la victime, et lui aurait volé son téléphone portable. “Un autre individu était interpellé pour avoir aidé le principal suspect à s’échapper de la scène de crime, à vélo. Le travail de fourmi des enquêteurs portait ses fruits et l’agresseur principal était finalement interpellé.”

L’ensemble des individus était déféré au TJ de Mamoudzou ce jeudi 3 février 2022, et l‘auteur des coups était écroué avant l’ouverture d’une information judiciaire.