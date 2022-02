Le Salon d’orientation des lycéens se tient cette semaine à Mayotte

Vous ne savez pas dans quelle voie vous engager après le Bac ? Vous voulez avoir des précisions sur un métier ? Le salon régional de l’orientation des lycéens se déroule du 7 au 12 février 2022 dans les différents lycées de notre territoire et en clôture à la MJC de Kawéni.

Dans cette période où les élèves de terminale doivent formuler leurs vœux sur PARCOURSUP, l’objectif de ce salon est de leur offrir, ainsi qu’à leurs parents, la possibilité d’échanger avec divers intervenants sur les offres de formation du supérieur et les dispositifs d’aide à leur future vie étudiante (bourses, logement, mobilité…). Il leur permettra ainsi de finaliser leurs choix.

Il se tiendra : lundi 7/02 matin au lycée de Chirongui, lundi 7/02 après-midi au lycée de Sada, mardi 8/02 au lycée de Bamana, mercredi 9/02 matin au lycée de Petite-Terre, mercredi 9/02 après-midi au lycée des Lumières, jeudi 10/02 matin au lycée de Dembéni, jeudi 10/02 après-midi au lycée de Kahani et vendredi 11/02 matin à la cité scolaire du Nord.

Pour clôturer l’événement, une matinée spéciale dédiée aux parents d’élèves de terminale aura lieu le samedi 12 février de 08 h 00 à 12 h 00 à la MJC de Kawéni.

Les futurs bacheliers et leurs parents y trouveront des stands représentant les offres de formation du territoire et les dispositifs d’aide, et pourront assister à deux conférences à 9h et à 10h30 proposées sur la thématique “Comment accompagner mon enfant dans ses démarches”.

Différents acteurs ont répondu présents : les lycées, le CUFR, l’IFSI, l’IRTS, les écoles ESCGM, VATEL, du CNAM, le campus connecté, les services du Conseil Départemental (la cité des métiers et DPSU), les services de la Préfecture de Mayotte (cadres d’avenir), LADOM, la MGEN, la division scolarité et bourses (DSE) et le service PARCOURSUP du Rectorat, le CIO et des associations de familles et d’étudiants mahorais.

“Ce salon s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement de chaque jeune tout au long de son parcours de formation, et ce dès le collège. L’année de terminale est primordiale dans ce processus de décision de choix d’orientation. Nos lycéens de terminale ne sont pas seuls face à leur choix”, explique le rectorat, en listant les accompagnements:

-Dans le lycée par les professeurs principaux, le psychologue de l’EN…

-Au CIO, pour bénéficier d’entretiens conseils, rue des manguiers à Mamoudzou, 0639940378, cio@ac-mayotte.fr

-Avec le numéro vert PARCOURSUP 0 800 721 800 du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 (assistance messagerie CONTACT en continu sur toute la campagne)

Rappel PARCOURSUP : les candidats ont jusqu’au mardi 29 mars 2022 pour formuler leurs vœux et jusqu’au jeudi 7 avril 2022 pour finaliser leur dossier et confirmer leurs choix une fois le dossier complet.