Fin de l’alerte rouge à La Réunion, reprise des vols régionaux et nationaux

Air Austral annonce ainsi la reprise de son activité sur la base d’un programme établi en étroite collaboration avec les Autorités et le Poste de Commandes Opérationnelles de l’Aéroport. Le premier départ est programmé à compter de 15h et ce afin de laisser à ses passagers le temps nécessaire pour rejoindre l’aéroport.

Dans la mesure où les prévisions établies restent inchangées, la compagnie prévoit un retour à la normale de son programme des vols, dès le samedi 5 février 2022.

Voici, ci-après les détails du programme des vols d’Air Austral pour la journée du vendredi 4 février 2022 :

Pour les vols au départ de La Réunion :

Réunion > Paris : Le vol UU975 du vendredi 4 février 2022 à destination de Paris prévu à 21h00 heure locale est maintenu

Réunion > Maurice : Le vol UU104 du vendredi 4 février 2022 à destination de Maurice prévu à 16h35 heure locale est maintenu

Réunion > Mayotte : Le vol UU274 du vendredi 4 février 2022 à destination de Mayotte prévu à 13h45 heure locale est retardé. Le départ de La Réunion est prévu à 15H30 heure locale

Réunion > Tananarive : Le vol UU611 du vendredi 4 février 2022 à destination de Tananarive prévu à 15h25 heure locale est maintenu

Pour les vols à l’arrivée à La Réunion :

Paris > Réunion : Le vol UU974 du jeudi 3 février 2022 à destination de La Réunion, arrivée prévue initialement à 9H25 est retardé. Le vol arrivera compte tenu des prévisions météorologiques ce vendredi 4 février à 11H50.

Le vol UU974 du vendredi 4 février 2022 à destination de La Réunion, départ prévu à 19h30 est maintenu

Maurice > Réunion : Le vol UU109 du vendredi 4 février 2022 à destination de La Réunion, décollage prévu à 18h20 heure locale est maintenu. Arrivée prévue à La Réunion à 19h05 heure locale

Mayotte > Réunion : Le vol UU275 du vendredi 4 février 2022 à destination de La Réunion, décollage prévu à 09h35 heure locale est retardé. Le départ est prévu de Dzaoudzi à 10h35, pour une arrivée prévue à La Réunion à 13h45 heure locale

Moroni> Réunion : Le vol UU256 du vendredi 4 février 2022 à destination de La Réunion, décollage prévu à 12h10 heure locale est maintenu. Arrivée prévue à La Réunion à 15h35 heure locale.

Tananarive > Réunion : Le vol UU612 du vendredi 4 février 2022 à destination de La Réunion, décollage prévu à 17h10 heure locale est maintenu. Arrivée prévue à La Réunion à 19h30 heure locale.

“La priorité de la compagnie en veille depuis plusieurs jours pour suivre l’évolution du Cyclone Tropicale Intense BATSIRAI et préparer la reprise de ses vols est de pouvoir garantir à ses passagers les meilleures conditions de transport et de les réacheminer vers leur destination le plus rapidement possible.

Les passagers impactés se verront individuellement contactés par les équipes commerciales de la compagnie Air Austral via SMS et/ou mail.

A noter, qu’à la suite des dernières informations communiquées par la Préfecture de La Réunion et l’ARS de La Réunion, les passagers devront présenter obligatoirement un test antigénique ou RT-PCR de 24h ou 48h. Les tests antigéniques peuvent être réalisés en pharmacie ou en laboratoire.

Si aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com

INFOS PRATIQUES

Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport :

Ø Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique Ma Réservation.

Ø Se munir de son titre de transport, celui-ci sera exigé à l’entrée de l’aéroport pour accéder aux banques d’enregistrement

Ø Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.

Ø La circulation pouvant se révéler difficile et les accès contraints, Air Austral vous recommande de prendre toutes les précautions nécessaires pour se rendre dans les aéroports

Ø Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués.