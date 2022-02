Ben Issa Ousseni : “Le ministre devra assumer l’abandon du projet qu’il semble avoir admis”

Le projet de loi “bloqué” par l’avis défavorable du conseil départemental. Le ministre des outre-mer n’a pas été tendre avec les élus lors de sa réponse au député Kamardine ce mardi. Refusant de porter le chapeau, le président Ben Issa OUsseni rappelle dans un communiqué que ce vote s’est fait “à l’unanimité”et alors que le sénateur Thani Mohamed demandait dans nos colonnes que l’élu en charge de l’exécutif “rouvre la porte“, ce dernier explique avoir indiqué que celle de son bureau et son téléphone “étaient ouverts si le gouvernement souhaitait revoir sa copie sur la base d’une re-discussion”.

Une visite de Sébastien Lecornu aurait pu permettre de renouer le dialogue, “On parle désormais de possibles visites de campagne ce qui n’a rien à voir. Mayotte et sa population méritaient mieux qu’une loi rédigée à la va-vite, sur laquelle on nous disait : “Faites-nous confiance, il manque beaucoup de choses, mais on enrichira dans le processus parlementaires !” Dois-je croire le sénateur Thani qui appelle d’ores et déjà la population mahoraise à voter Macron et qui nous explique donc combien ce projet est bon !”

Conclusion, le timing n’était pas le bon, en transformant les positions des uns et des autres en argument politique à l’approche des présidentielles et des législatives.

Ben Issa Ousseni l’assure, l’abandon du projet de loi, “ce n’était pas mon souhait”, appelle toujours au dialogue, mais en doutant d’une suite, “Le ministre devra assumer l’abandon du projet qu’il semble avoir admis”, et explique que “l’urgence ne doit pas commander sur un sujet aussi important”.

A.P-L.