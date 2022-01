Un dugong retrouvé mort par un pêcheur

La population de dugong va en s’amoindrissant dans le lagon. C’était donc la consternation ce mercredi lorsque l’opérateur Mayotte Découverte a été contacté par un pêcheur. Le Réseau Echouage Mahorais de Mammifères marins et de Tortues marines (REMMAT) animé par le Parc Naturel Marin a été à son tour averti de la mort du mammifère.

L’animatrice du REMMAT, des agents du Parc, des membres des Naturalistes de Mayotte et du Centre Universitaire de Formation et de Recherche, habilités à intervenir sur l’animal se sont déplacés sur site afin de gérer cette situation exceptionnelle. Ils étaient appuyés à distance par un vétérinaire spécialisé et par le Réseau National Échouage.

L’animal a ensuite été évacué au large pour garantir la sécurité des habitants et plaisanciers.

Des analyses sont en cours afin de déterminer les causes de la mort de l’animal, et seront rendues publiques.