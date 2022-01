Un homme décède d’un coup de couteau à Kawéni

Ce jeudi en fin de matinée la police était appelée au niveau du stade de Kawéni pour un homicide: un jeune adulte, a reçu un coup de couteau au niveau de la gorge. Il a été transporté à l’hôpital où il est décédé, nous indiquent les policiers.

Des témoignages ont permis à la police d’orienter son enquête criminelle, et c’est désormais le parquet qui a pris l’affaire en main. L’auteur des faits aurait été interpellé, nous indique le procureur Yann Le Bris : “Une personne est en garde à vue, en cours d’audition, et pourrait être l’auteur des faits au regard des explications qu’elle fournit. L’enquête se poursuit, axée sur un contentieux antérieur, mais nous devons poursuivre les auditions et vérifier l’identité de cet homme”.

Une information judiciaire sera ouverte à l’issue de la garde à vue, “et l’autopsie du corps sera programmée”.