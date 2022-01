La CGT-Ma appelle à suivre la grève nationale de ce jeudi

La grève interprofessionnelle lancée sur l’ensemble du pays aura un écho en local, avec l’appel de la CGT-Ma qui rajoute des revendications locales. Une intersyndicale de l’éducation nationale s’est également constituée dont ne fait pas partie la CGT Educ’action qui livre ses propres revendications.

La CGT-Ma décide de suivre l’appel à la grève nationale du 27 janvier 2022, en portant aussi des revendications propres aux situations des travailleurs à Mayotte.

En plus des revendications nationales (protection sociale, salaire, égalité professionnelle, retraites, emploi), la CGT-Ma appelle les salariés à Mayotte à se mobiliser pour :

1- Des augmentations générales de salaires pour tous et l’application des grilles salariales des conventions collectives nationales

2- l’application du SMIC national dès janvier 2022

3- Application des conventions collectives et accords nationaux des branches

4- Application du code de la sécurité sociale afin de mettre fin à la discrimination

5- Rehausse des retraites et mise en place de la retraite complémentaire

6- Versement des pensions de retraite, acquis des fonctionnaires de la collectivité départementale (CDM) transférés à la suite des privatisations ou concession de leurs établissements (EDM, France Télécom, Hydrocarbures, …)

7- Reprises des anciennetés générales de services des fonctionnaires ex-CDM

8- Mise en place d’une antenne de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la gestion des retraites des fonctionnaires.

De son côté, la CGT Educ’action demande

– une augmentation immédiate des salaires, notamment par l’augmentation significative de la valeur du point d’indice

– de véritables mesures de sortie de la précarité pour les AED et AESH concernant les conditions d’emploi et de salaire

– un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les écoles, les établissements et les services

– Le passage en REP+ de tous les établissements à Mayotte avec les moyens correspondants

– De réelles mesures de protection sanitaire et contre les violences en milieu scolaire pour les personnels et les élèves

– Un véritable plan ambitieux de constructions scolaires dans le 1er comme le 2nd degré (incluant des équipements de restauration et des internats) afin de permettre la scolarisation dans de bonnes conditions de tous les enfants de Mayotte.

– Le respect des engagements concernant l’AGS.

La mobilisation est prévue dès 7h sur la place de la république à Mamoudzou suivie de manifestation dans les rues.