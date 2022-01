Covid 19 : ça baisse toujours

Le taux d’incidence en chute à 380 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité à 11% confirment le recul de l’épidémie à Mayotte.

Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, le préfet Thierry Suquet a décidé d’alléger les mesures de restrictions en levant notamment le couvre-feu à 20h.

L’ARS rappelle l’importance de la vaccination pour se prémunir contre toute forme grave de covid, “toutes les personnes éligibles sont fortement encouragées à réaliser leur dose de rappel 3 mois après la 2ème dose”.

Le pass vaccinal est en vigueur depuis le 24 janvier 2022. Il remplace le pass sanitaire dans les lieux recevant du public (à l’exception des établissements de santé et sociaux), et concerne toutes les personnes de 16 ans et plus.

Il consiste en la présentation de l’une de ces trois preuves :

– Certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise)

– Certificat de rétablissement de plus de 11 jours, et de moins de six mois

– Certificat de contre-indication à la vaccination.

Depuis le 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans et plus doivent avoir fait leur injection de rappel dans les temps pour conserver leur certificat de vaccination actif dans le pass vaccinal. Cette règle s’applique pour les plus de 65 ans depuis le 15 décembre. Pour savoir quand faire votre dose de rappel, une simulation est disponible en cliquant ici.