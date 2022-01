Les douanes saisissent pour plus de 5.000 euros de cigarettes sur trois passagers

Lors d’un contrôle effectué à l’aéroport à l’arrivée du vol en provenance de la Réunion, les agents des douanes s’intéressaient plus particulièrement aux bagages de 3 passagers. « Non, je n’ai rien à déclarer », ont-ils répondu à la question traditionnelle.

La fouille des 3 bagages cabine a pourtant permis de découvrir 48 cartouches contenant chacune 200 cigarettes de marque Marlboro Red, non déclarées au service des douanes donc.

Pour sa défense, un des passagers a déclaré avoir acheté sa cargaison de cigarettes dans un magasin duty-free de l’aéroport Roland-Garros de Saint Denis, avec sa carte d’embarquement et celle de son épouse, et d’une autre passagère, « au prix de 87 euros les 2 cartouches », précise Eric Renard, directeur des Douanes de Mayotte, qui rajoute que « la quantité détenue par chacun des passagers est largement supérieure à la franchise autorisée d’une seule cartouche par passager. La valeur totale de ces cigarettes sur le marché intérieur est de 5.184 euros. »

Ils s’apprêtaient donc à faire plus que la culbute avec un bénéfice de plus de 3.000 euros.

Les cachotiers de gros fumeurs ont accepté la proposition de règlement transactionnel proposée par les Douanes, et de payer les 1.000 euros d’amende immédiatement, et les 2.800 euros de droits et taxes. « L’infracteur dispose d’un délai de 3 jours pour en effectuer le règlement intégral, sous peine de poursuites judiciaires. »

Port et aéroport sont les deux pôles d’entrée et de saisie de ces trafics de cigarettes sur lesquels la Douane intensifie son contrôle.

A.P-L.