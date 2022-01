Les inscriptions au service national universel sont ouvertes

“Faire vivre les valeurs républicaines, Renforcer la cohésion nationale, Développer une culture de l’engagement, Accompagner l’insertion sociale et professionnelle”… on retrouve les anciens idéaux dans le Service National universel (SNU).

Le SNU se déroule en trois étapes :

• Le séjour de cohésion : Le SNU vous propose de découvrir la vie collective au sein d’un centre accueillant environ 100 jeunes venus de toute l’île pour créer des liens nouveaux et développer votre culture de l’engagement.

• La mission d’intérêt général : Une fois le séjour de cohésion réalisé, vous vous engagerez dans une mission d’intérêt général, selon vos centres d’intérêt personnels (sport-santé-défense, etc)

• L’engagement : À l’issue de la mission d’intérêt général, vous pourrez effectuer un engagement civil ou militaire sur une durée plus importante.

Les inscriptions au séjour de cohésion sont ouvertes !

“Si vous avez entre 15 et 17 ans, et avez envie de vous engager dans notre société, inscrivez-vous sur moncompte.snu.gouv.fr/inscription”, indique l’académie de Mayotte.

Le SNU à Mayotte, ce sont 2 séjours de cohésion ouverts pour accueillir 200 jeunes :

• Un séjour du 12 au 24 juin 2022, inscription jusqu’à fin mars. Séjour réservé aux classes de Secondes Générales et Professionnelles + Jeunes non scolarisés.

• Un séjour du 3 au 15 juillet 2022, inscription jusqu’à fin mars. Séjour réservé aux classes de la Troisième à la Terminale, générales et professionnelles + Jeunes non scolarisés.

Vous devez avoir de 15 à 17 ans entre le 12 Juin 2022 et le 15 Juillet 2022 et avoir la Nationalité française.

Pour toute réponse à vos questions, “que dois-je emporter en séjour de cohésion”, etc., se rendre sur le site du SNU.