La dépression tropicale s’éloigne, la vigilance passe au Jaune pour les fortes pluies et orages

Ça a soufflé ce week-end ! La 1ère dépression tropicale de la saison se situait, à 15 heures locales de Mayotte, à 300 km au Sud-Sud-Ouest de Mayotte. Celle-ci s’éloigne de notre département en direction du continent africain, indique Météo France.

Si la dépression s’éloigne rapidement de nos côtes, elles s’intensifie, indique Météo France, et prend la direction du Mozambique.

“Elle draine avec elle la majorité des lignes de grains associées. Aussi, le risque d’orage et de fortes pluies diminue au fil des heures.”

Sur les 12 dernières heures, il a été relevé 33.9 mm de pluies à Mamoudzou et 84 km/h en

rafales de vent à Pamandzi.

Mayotte passe alors en vigilance jaune ” fortes pluies / orages”, mais également en jaune pour les vents forts et et pour les vagues-submersion.