Les prix baissent en décembre… pas pour les produits frais qui tirent la tendance vers le haut sur 2021

Il faudrait quand même que l’Observatoire des prix – s’il existe toujours – se penche sur la hausse continue des prix des produits frais qui se sont encore envolés en 2021, +12,7%. L’actualité avec les spéculations sur le commerce mondial entre deux crises de Covid ne peuvent pas tout endosser, car c’est une tendance que nous observons, et dénonçons chaque année.

Ils sont cette année exceptionnellement battus par les prix de l’énergie, +14,5%, liés à une augmentation mondiale des prix du gaz, du fioul domestique et de l’électricité, en lien avec le redémarrage de l’économie mondiale et aux prix des quotas d’émission de CO2 en Europe.

En décembre 2021, les prix ont légèrement chuté de 0,1% à Mayotte, du fait principalement de la baisse des prix dans le secteur des services, -0,4% en lien avec le recul des tarifs du transport aérien qui avec les communications chutent de 1,2 %. Sur un an, les prix des services augmentent néanmoins de 1,8 % à Mayotte, comme en France.

En hausse depuis janvier 2021, les prix de l’énergie reculent légèrement en décembre (- 0,2 %) en raison du repli des tarifs des hydrocarbures. Les prix de l’électricité restent

stables. A l’inverse, le prix de la bouteille de gaz continue d’augmenter (+ 1,9 %) à l’image de la tendance internationale. Sur un an, les prix de l’énergie croissent fortement de 14,5 % à Mayotte et de 18,5 % en France.

Maraîcher, un emploi d’avenir…

Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,3 % en décembre, après avoir pris 0,5 % le mois précédent. La hausse des prix des produits frais se poursuit, comme nous le soulignions, + 0,6 %, “tirée notamment par ceux des fruits et légumes”, souligne l’INSEE. Les prix des autres produits alimentaires augmentent aussi (+ 0,7 %). Il en va de même pour les boissons non alcoolisées (+ 0,6 %) et les viandes et volailles (+ 0,4 %). La hausse des prix est moins marquée pour les œufs et produits laitiers (+ 0,1 %). Quant aux boissons alcoolisées, leurs prix reculent fortement (- 0,6 %). Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 4,1 % à Mayotte et de 1,4 % en France.

Les prix des produits manufacturés se stabilisent en décembre, après une hausse de 0,4 % en novembre. Les prix des produits d’hygiène et de santé augmentent (+ 0,7 %). Ceux des autres produits manufacturés croissent également mais de manière moindre. A l’inverse, les prix de l’habillement et chaussures baissent. C’est aussi le cas pour les autres articles d’équipement du ménage (- 0,3 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 1,1 % à Mayotte et de 1,2 % en France.

En décembre, les prix du tabac sont stables, “comme depuis septembre”. Sur un an, ils augmentent à Mayotte (+ 9,1 %), tandis qu’ils restent stables en France.

