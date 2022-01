Covid 19 : Mayotte, département français le moins touché par le Covid

Porteur d’espoir notre titre de lundi dernier « Le pic épidémique est-il atteint à Mayotte ? » a donc obtenu une réponse chiffrée, rapportée ce vendredi par Santé publique France : « Le pic épidémique est dépassé en 1ère semaine de 2022. L’incidence de la Covid-19 est passée de 2.573 cas pour 100.000 habitants sur la 1ère semaine de l’année, à 1.145 cas la semaine suivante, soit une baisse de -56% en une semaine ». Il est même de 783,3 ce vendredi, annonce l’ARS. Le taux de positivité est de 19,4%. Un décès supplémentaire est enregistré néanmoins.

Toujours à titre de comparaison, le R0 (indice de reproduction de la maladie) qui était de 3 en début de mois de janvier, a chuté à 2 la semaine dernière, et égale 0,81 ce vendredi. Il est donc passé sous la barre de 1, c’est à dire qu’une personne infectée en contaminera moins d’une autre (0,81). L’épidémie régresse donc.

« Cette baisse s’observe dans toutes les classes d’âge, mais elle est beaucoup plus marquée chez les plus de 15 ans », nous dit SPF.

De son côté, l’ARS indique que la semaine prochaine, la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit à Mamoudzou (M’Gombani & Koungou), Acoua, Combani et Dembeni. Et appelle toutes les personnes qui n’ont pas encore reçu leur dose de rappel à se rendre dans un centre de vaccination très rapidement pour continuer à lutter efficacement contre l’épidémie.

Si les autorités appellent à la vigilance « au vu du contexte actuel de la forte circulation du variant Omicron majoritaire sur le territoire », c’est un bol d’air pour les professionnels de santé.

Pour l’instant, il n’y a pas eu d’annonce particulière qui nous démarquerait des autres DOM en terme de contraintes sanitaires (couvre-feu, jauges, etc.). Rappelons que le premier ministre a annoncé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans l’ensemble des Outre-mer. La préfecture nous fait ainsi savoir que les annonces gouvernementales (voir ci-dessous) s’appliquent à Mayotte, y compris pour le pass vaccinal, et sous réserve de l’avis du Conseil constitutionnel.

La longue liste des flambées épidémiques en France met en effet en évidence un département, Mayotte. Nous sommes de nouveau le département le moins atteint, avec un taux d’incidence de 980,4, quand tous les autres affichent 4 chiffres à leur compteur. Une tendance rapide sur les montée et décrue, calquée sur celle de l’Afrique du Sud, qui mériterait de se pencher scientifiquement sur le sujet.

A.P-L.

Les annonces du premier ministre Jean Castex

Le 2 février: fin du télétravail obligatoire, des jauges et du port du masque en extérieur

À partir du mercredi 2 février, les Français pour lesquels le télétravail était obligatoire trois jours par semaine vont voir disparaître cette contrainte. Le télétravail sera seulement «recommandé».

Les lieux recevant du public (salles de spectacle, stades…) ne seront plus soumis à une jauge d’accueil. Enfin, l’obligation du port du masque en extérieur, qui s’applique dans certaines villes, sera levée.

Le 16 février : réouverture des discothèques et protocole allégé dans les bars, stades, cinémas et transports

Le 16 février marquera le retour de la consommation dans les stades, dans les cinémas et dans les transports. Les concerts et la consommation debout dans les bars seront également possibles. Enfin, les discothèques fermées depuis le 10 décembre, pourront à nouveau accueillir du public.

à l’issue des vacances de février, le protocole sanitaire dans les écoles pourrait être allégé. Jean Castex a évoqué la possible levée du port du masque obligatoire dans les écoles élémentaires

Quant au pass vaccinal, son application ce lundi 24 janvier reste soumis à la décision du Conseil constitutionnel attendue ce vendredi. Nous ne savons donc pas encore si l’ensemble des Outre-mer est concerné par la mesure.