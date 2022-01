Pour associer loisirs et culture, le Pass culture en vigueur à Mayotte

La démarche est individuelle et collective. Individuelle puisque dès 18 ans, l’appli Pass culture téléchargée sur son son Smartphone lui permettra de débloquer le somme de 300 euros, à dépenser en livres, places de cinéma, de spectacle, de s’offrir des cours de musique, de danse ou de dessin, des ateliers théâtre, etc. “Il a ensuite deux ans, jusqu’à son 20e anniversaire, pour dépenser les 300€”, indique le rectorat qui communique sur ce nouveau Pass. Il est notamment mis en place par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education nationale.

Pour le rectorat de Mayotte, cette démarche est essentielle pour à la fois contribuer à l’enrichissement personnel et spirituel des jeunes, à leur construction en tant qu’êtres humains et citoyens, et à leur émancipation, et les amener vers l’autonomie “pour leur permettre de devenir des consommateurs de biens et de services culturels”.

Lancé en 2021, ce volet individuel “plus de 18 ans” est complété depuis le mois de janvier 2022 par un autre, toujours individuel, qui concerne les jeunes de 15 à 17 ans. Eux aussi peuvent se connecter à l’appli “Pass culture” pour débloquer 20€ à leurs 15 ans, 30€ à leurs 16 ans, et à nouveau 30€ à leurs 17 ans. L’argent qui n’aurait pas été dépensé intégralement sur une année est automatiquement reporté l’année suivante.

Pour s’identifier, les jeunes de 15 à 17 ans sont invités à utiliser leur identifiant et leur mot de passe” Educonnect”, distribué par leur établissement (si vous ne les avez pas eus, demandez à votre professeur principal !).

Pour que cela fonctionne, il faut que les artistes et les institutions culturelles aient correctement référencé les offres culturelles sur l’île. Il manque notamment un document exhaustif sur les évènements du mois. Pour les activités qui le propose, les jeunes n’ont qu’à réserver ou acheter directement en ligne, ou acheter un billet, pour le cinéma notamment sur place.

Déployé en 2021, le Pass culture a des adeptes, “plus de 300 jeunes sont inscrits sur l’application et plus de 900 réservations ont été validées, pour un total de 16.000 euros”, indique le rectorat, “principalement dans les domaines du livre et du cinéma.”

Le second volet est collectif. Le gouvernement ambitionne que tous les élèves scolarisés, quel que soit leur niveau, bénéficient d’au moins une action éducation artistique et culturelle (EAC) chaque année. “Les moyens de l’EAC ont donc été multipliés par 10”. Pour ce volet collectif, à partir de janvier 2022, une somme est attribuée à tous les établissements scolaires en fonction du nombre d’élèves scolarisés, et ce dès la classe de 4e et jusqu’en terminale.

“Les professeurs peuvent utiliser ces sommes, sous l’autorité du chef d’établissement, pour monter de nouveaux projets EAC (représentations théâtrales, projections de films dans les établissements, expérience de réalité virtuelle avec les élèves…) qui viennent s’ajouter ceux déjà financés par la Direction des affaires culturelles (DAC) et le rectorat de Mayotte. Les professeurs peuvent donc construire beaucoup plus de projets qu’auparavant, projets qui viendront enrichir et compléter le contenu des programmes obligatoires. Là encore, malgrè un lancement très récent, les premières offres ont déjà été lancées sur l’application et pour certaines réservées par des enseignants.”

En cumulant la part individuelle et la part collective du Pass culture, chaque jeune aura bénéficié, depuis la classe de 4e jusqu’à ses 20 ans, de 500€ en moyenne pour accéder de nouveaux biens et services artistiques et culturels. “C’est particulièrement important pour un département comme Mayotte, où la population est très jeune et où l’accès à la culture n’est pas encore aussi diversifié qu’en métropole.

Un moyen aussi de soutenir le secteur artistique et culturel, “cruellement éprouvé par la crise sanitaire et se trouve donc actuellement en grande difficulté”.