Grève des enseignants du 1er degré le 27 janvier, annonce le SNUipp-FSU Mayotte

Il y a eu des avancées, mais « trop petites » selon la FSU : la rencontre ce 18 janvier entre le rectorat, la direction des ressources humaines et les syndicats SNES et SNUipp, s’est soldée par une « déception » selon le syndicat du 1er degré.

Très certainement que le dossier sur l’alignement de la sur-rémunération (indexation) des enseignants sur celle de La Réunion qui traine en longueur, aura agacé Rivomalala Rakotondravelo, secrétaire départemental du SNUipp, puisqu’il annonce un préavis de grève reconductible pour le 27 janvier. C’est d’ailleurs le point de revendication numéro 1. Le SNES relève que sur ce sujet, « la porte n’est pas fermée ».

Suit la prise en compte de la reconstitution des carrières des anciens instituteurs recrutés par la collectivité de Mayotte, pour laquelle le recteur Gilles Halbout avait proposé le système de retraite chapeau ou une rupture conventionnelle avec bonus.

Puis, la demande de l’alignement du montant des allocations familiales sur le national, qui concerne l’ensemble de l’île dans le cadre de la convergence des droits.

Beaucoup de points sont pourtant en cours d’examen, souligne le SNES, qui cite l’évolution de l’indemnité de remboursement partiel de loyer, « le ministère n’a pas terminé les discussions avec le service juridique », la réservation de logements auprès de la SIM pour les enseignants, des prêts à taux zéro en cas de maladie.

Le syndicat demande pour le second degré l’instauration des Avantages spécifiques d’ancienneté (ASA) sur lesquelles « la décision n’est pas prise ». Il souligne une avancée sur l’Indemnité de sujétion géographique (ISG) en scindant les 4 années en deux fractions de 2 ans, mais demande toujours son versement par agent et non par couple.

Des avancées « bonnes à prendre », selon le SNES, mais qui ne sont pas suffisantes pour « renverser l’énorme difficulté à attirer et maintenir des personnels formés de l’éducation nationale à Mayotte ».

A.P-L.