Les conditions pour devenir sous-officier de gendarmerie comme la dernière promotion incluant 6 mahorais

Pour passer le concours de sous-officier externe , il faut être de nationalité française, avoir effectué la JAPD ou la JDC, être titulaire du baccalauréat (ou d’un diplôme ou titre classé au moins niveau 4, et être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, ou bien le concours interne comme les 6 jeunes mahorais, dans ce cas si vous êtes déjà gendarme adjoint, vous devrez justifier au 1janvier de l’année des épreuves d’au moins un an de service, si vous êtes déjà adjoint de sécurité de la Police nationale, vous devrez également justifier au 1janvier de l’année des épreuves d’au moinsn an de service, vous pouvez être réserviste de la gendarmerie nationale, ou militaire d’une autre force armée, à condition de pouvoir justifier au 1janvier de l’année des épreuves d’au moins quatre ans de service et être encore sous contrat le jour de l’épreuve, et être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1janvier de l’année du concours.