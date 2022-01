Covid : forte baisse des indicateurs à Mayotte

Au cours de la semaine du 8 au 14 janvier, 3762 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 1346,1 cas pour 100 000 habitants, quand il était de 2.069 il y a 3 jours. Le taux de positivité passe de 35,4% à 28%, et le nombre de malades hospitalisés pour Covid de 50 à 30, dont 3 en réanimation, contre 5 il y a 3 jours.

Sans pour autant relâcher la vigilance, c’est le soulagement qui prévaut. L’Afrique du sud dont nous avions imité la tendance lors du variant Beta, était regardée de prés et la montée en flèche de l’épidémie puis sa décrue spectaculaire laissait espérer la même chose chez nous. Nous semblons être une nouvelle fois calquée sur le modèle de nos voisins d’Afrique, puisque le 1er cas d’Omicron était détecté chez nous le 21 décembre 2021, il y a moins d’un mois, quand il le fut le 2 décembre en métropole. On pouvait craindre une décrue postérieure, pour l’instant, nous sommes partie pour l’anticiper.

Les professionnels de santé croisent les doigts en attendant le contrecoup possible de la rentrée scolaire, mais le pic semble dépassé. L’ARS Mayotte se félicite de son anticipation de la crise, et de sa réactivité : “Afin de tenter de contenir l’épidémie et de protéger le territoire, l’Agence Régionale de Santé de Mayotte a renforcé son offre de dépistage en lien avec les différents partenaires de l’île du secteur public et privé : Centre hospitalier de Mayotte, SDIS, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes libéraux, réserve sanitaire, rectorat et milieu associatif”.

Plus de 35 points de dépistage ont été mis sur pied, “essentiellement dans les pharmacies et les cabinets médicaux”. En complément, et afin d’encadrer la rentrée scolaire et le retour des voyageurs, “35.000 autotests ont été distribués afin que chaque personne arrivant à Mayotte depuis la Réunion ou la métropole puisse réaliser un autotest avant toute reprise d’interactions sociales (…) Ainsi, le nombre de tests de dépistage réalisés depuis 10 jours n’a jamais été aussi élevé, même pendant la vague épidémique de janvier 2021.”

L’Agence Régionale de Santé de Mayotte, le Centre hospitalier de Mayotte, le SDIS, les professionnels de santé de l’ile, les officines, la réserve sanitaire, le rectorat et le milieu associatif ont pris conjointement des mesures permettant un renforcement de l’offre de dépistage sur le territoire :

– Des renforts de la réserve sanitaire ont été déployés afin de permettre à la population d’accéder au dépistage dans les centres médicaux de référence du CHM

– Un centre de dépistage a ouvert ses portes au gymnase de Cavani, donnant ainsi la possibilité de se faire dépister sans rendez-vous toute la semaine et week-end inclus.

– Trois centres de dépistages dédiés aux professionnels de l’Education Nationale ont ouverts leurs portes avec l’appui de l’ARS et du SDIS.

– Une nouvelle pharmacie à Iloni est venue consolider l’offre locale afin de répondre au mieux à la demande de la population.

– 75 000 autotests et 30 000 tests antigéniques seront réceptionnés dès aujourd’hui afin de soutenir les acteurs de la santé et maintenir le bon fonctionnement du territoire.

L’ARS rappelle enfin que seule la vaccination limite la gravité de la maladie. “Le taux de vaccination des personnes éligibles à la dose de rappel reste insuffisant. L’intensification de la vaccination, y compris la dose de rappel comme le respect de l’ensemble des mesures préconisées en cas de contamination, d’apparition des

premiers symptômes ou situation de contact à risque, sont indispensables pour la protection de chacun et de tous”

A.P-L.